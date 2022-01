Air Tahiti “s’adaptera” face à la concurrence

Natireva, Air Motu Link ou encore Air Bora Bora : de nouvelles compagnies aériennes vont desservir les îles de la Polynésie dans les mois à venir. Une concurrence que la compagnie Air Tahiti se dit prête à affronter.

Mardi, son directeur Manate Vivish est sorti de sa réserve en annonçant sur les ondes de Radio 1 qu’il serait difficile d’évoluer sur le long terme avec plusieurs opérateurs dans le ciel polynésien. Il évoque notamment des charges difficilement compressibles et ne cache pas ses doutes concernant la viabilité de ces nouvelles offres.

Et pour lancer cette future guerre des prix, Manate Vivish a d’ores et déjà annoncé une baisse de tarifs sur 46 destinations, sans toutefois donner de date précise. Malgré un déficit d’environ 3 milliards de Fcfp enregistré ces deux dernières années en raison de la crise, “Air Tahiti envisage l’arrivée des concurrents avec sérénité”, assure le directeur. Il rappelle que sa compagnie “a porté d’une certaine façon le transport aérien domestique depuis de longues années, toute seule, avec les difficultés qu’on peut imaginer derrière une telle mission”. “Les conditions changent, on s’adaptera”.