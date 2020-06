Air Tahiti rajoute 9 îles à son programme de vols post covid-19

Le Conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté portant modification de l’annexe à la licence de transporteur aérien d’Air Tahiti.

La compagnie aérienne domestique a déposé auprès de la direction de l’Aviation Civile de Polynésie française son programme de vol répétitifs prévisionnels pour la saison été de 2020 pour une deuxième phase courant du 14 juin 2020 au 31 août 2020.

Les mesures prises par le gouvernement en matière de confinement, pour lutter contre le Covid-19 ont entraîné l’interruption des vols réguliers de la compagnie aérienne domestique sur l’ensemble du réseau interinsulaire sur une période d’un mois. Constatant une amélioration de la situation sanitaire, le Pays a décidé de mettre fin au confinement des populations des îles de Polynésie française depuis le 21 mai dernier.

Après avoir effectué une reprise lente de son activité sur les 10 escales suivantes : Bora Bora ; Huahine ; Raiatea ; Rangiroa ; Tikehau ; Fakarava ; Nuku Hiva ; Hiva Oa ; Rurutu ; Tubuai, Air Tahiti rajoute les 9 escales suivantes à compter du 14 juin : Mataiva ; Arutua ; Ahe ; Manihi ; Hao ; Makemo ; Gambier ; Raivavae ; Rimatara.

Les autres sujets dans le compte-rendu du Conseil des ministres :

– Le Pays soutient les communes des Australes

– Point de situation sur les aides économiques accordées aux îles Australes

– Exécution du programme de Capital Investissement de la SOFIDEP

– Le gouvernement renouvelle le régime d’admission des appareils de Tahiti Nui Helicopters

– Projet de règlement intérieur de l’Ordre des experts-comptables

– Projet de loi du Pays définissant les conditions et critères d’attribution des prêts et avances accordés aux personnes morales autres que les communes dans le cadre de la gestion de crise Covid-19

– Modification de l’arrêté portant délégation de pouvoir du Conseil des ministres

– Nomination de Séverine Martininque en qualité de notaire salarié au sein de l’Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et Jean-Philippe Pinna

– Natitua Sud : projet de réalisation d’un câble sous-marin reliant Tahiti à Tubuai et Rurutu

– Conditions d’entrée et de séjours des voyageurs à compter du 15 juillet

– Subventions en faveur de la Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation (MFREO) des Australes à Rurutu

– Plan d’action de relance du tourisme domestique et international de Tahiti Tourisme

– Activités et aménagements touristiques aux Australes

– Mesures d’aides à l’emploi aux Australes

– La Polynésie française cède gratuitement 1 400 hectares de foncier à Rurutu et 442 hectares de foncier à Rimatara

– La Direction de l’agriculture coordonne plusieurs projets à Rurutu

– Administration dans l’archipel des Australes

– Situation énergétique dans l’archipel des Australes

– Maintien des mesures barrières au sein des entités administratives

– Projet de réserve de biosphère de l’archipel des Australes – programme UNESCO

– Subvention en faveur de l’association des diabétiques et obèses de Polynésie française

– Subventions pour deux collèges des Australes

– Réhabilitation de l’internat du collège de Rurutu