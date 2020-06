Air Tahiti Nui tient son assemblée générale

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

L’ordre du jour portait notamment sur la présentation du rapport de gestion établi par le conseil d’administration, de l’exercice 2019 et du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes. Les membres de l’assemblée générale ont également approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et l’affectation de son résultat.

La crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 a fortement dégradé l’activité de la compagnie aérienne polynésienne. Une perte importante d’activité et de rentabilité sont à prévoir pour l‘année 2020, avec un retour à une activité plus soutenue en 2021.

Les actionnaires présents ont ainsi pu prendre connaissance des comptes et des perspectives liées au plan de sauvegarde d’Air Tahiti Nui, avec une reprise des vols en juillet dans un contexte mondial encore très affecté par l’épidémie du Covid-19. La mise en place d’une avance sur compte courant par le Pays à hauteur de 2,1 milliards Fcfp en soutien à la compagnie a également été confirmée par le Vice-président.

Le Vice-Président a salué l’implication au quotidien du personnel et les décisions fortes prises par les dirigeants dans un dialogue constant avec les partenaires sociaux pour protéger les emplois et assurer la reprise de l’exploitation de la société dans les meilleures conditions possibles. Il a également réaffirmé tout le soutien du Gouvernement à l’ensemble des équipes de la compagnie au tiare et les a remercié pour leur engagement et leur mobilisation tout au long de cette crise inédite.