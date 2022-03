Air New Zealand : Reprise des vols Tahiti – Auckland à partir du 4 juillet

Air New Zealand reprend ses vols de Tahiti vers Auckland à partir du 4 juillet 2022, à raison -pour le moment- de 2 fréquences par semaine : les vendredis et lundis matins.

Pour rappel, en téléchargeant le IATA TRAVEL PASS, il est possible de stocker en un seul lieu passeport, vaccin, test, et d’obtenir les informations IATA à jour des conditions d’entrée des pays où l’on se rend en fonction de sa nationalité et son pays de résidence.

Conditions d’entrée en Nouvelle-Zélande :

– présenter un certificat international de vaccination pour embarquer sur un vol international d’Air New Zealand. À ce jour, 2 doses de vaccins pour les plus de 16 ans sont requis. Plus d’infos ICI

– effectuer un test RAT, LAMP ou PCR négatif avant le départ. Plus d’infos ICI

– remplir la déclaration de voyage de la Nouvelle-Zélande avant le départ

Les visiteurs originaires de pays exemptés de visa devront être en possession d’une NZeTA et IVL avant leur voyage.

Conditions pour quitter la Nouvelle-Zélande :

– présenter un certificat international de vaccination pour embarquer sur un vol international d’Air New Zealand.

– vérifiez les conditions d’entrée selon la destination. Les exigences d’entrée varient selon les pays (tests avant le départ et déclarations de voyage), pour Tahiti, consulter le site https://tahititourisme.com/en-us/covid-19/ ou http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Dossiers/Information-COVID-19/Conditions-d-entree-en-Polynesie-francaise.

Pour ceux qui souhaiteraient partir plus tôt, Air Tahiti Nui reprendra également ses vols vers la Nouvelle-Zélande, à compter du 4 mai 2022.

L’agence Air New Zealand Tahiti au centre Vaima rouvrira ses portes à partir du lundi 28 mars,

de 8 heures à midi, du lundi au vendredi.

Plus d’infos au 40.540.747, par e-mail à [email protected] et sur www.airnewzealand.pf