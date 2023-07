Air Moana pratiquera aussi des évacuations sanitaires

La compagnie inter-iles Air Moana et la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) ont signé un partenariat pour les opérations d’évacuation sanitaire « non-urgentes et semi-urgentes ».

“Ensemble, nous partageons la vision d’un avenir où les services de santé de qualité sont

accessibles à tous, a déclaré Raitini Rey, Président de la compagnie. Notre mission est d’assurer

des transferts médicaux rapides, sécurisés et à moindre coût vers les établissements de soins

appropriés, garantissant le meilleur suivi médical possible pour tous les patients. (…) Ce

partenariat s’aligne parfaitement avec la vision d’Air Moana, qui souhaite être un vecteur de

développement économique et social. Nous sommes ravis de nous associer à la CPS pour

contribuer au bien-être de la population polynésienne”.

Lancée il y a seulement six mois, Air Moana dessert déjà 3 des 5 archipels du fenua, projette l’acquisition de trois nouveaux ATR, et envisage des vols moyens et longs courriers, notamment vers la Nouvelle Zélande, Hawaii et Rapa Nui.