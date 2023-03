Air Moana débarque aux Marquises

Directeur général d’Air Moana, Raitini Rey était tout sourire ce mardi, au premier atterrissage d’un des avions de la compagnie sur la Terre des Hommes : « Je suis content de pouvoir me connecter avec le peuple marquisien et pouvoir assurer la desserte de Tahiti et Hiva Oa« .

La compagnie prévoir de desservir Hiva Oa et Nuku Hiva à raison de trois rotations par semaine. Un désenclavement pour cet archipel, dont la population se voit offrir davantage de mobilité. Avec une navette maritime au Sud et une au Nord, et désormais deux compagnies pour les vols intérieurs : l’archipel est plus accessible.

Pour Tefa, habitant de Hiva Oa : « C’est une chance d’avoir le choix, de pouvoir faire avec deux compagnies. Ici, les billets sont chers. Avec la concurrence, ça va être moins lourd pour nous. On pourra aller plus souvent à Tahiti, pour aller voir nos enfants qui vont à l’école là-bas« . Une donnée qui pèse dans la balance de ces parents qui voient leurs enfants « une fois par an maximum« , et qui pourront donc peut-être les voir plus régulièrement.

(Crédit Photo : Mere Teato / TNTV)

Air Moana, lancée depuis un peu plus d’un mois, poursuit son rêve bleu. La responsable des opérations sol de l’aéroport Jacques Brel à Hiva Oa Isabelle Dordillon, dit tout le bonheur des habitants : « Toute la famille du côté de mon père est ici. C’est une fierté de venir pour ce premier vol, et les gens d’ici sont heureux d’avoir le choix« , se réjouit-elle.

Demain, Air Moana renouvellera l’expérience, direction Nuku Hiva.