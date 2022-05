Aide sociale aux plus démunis : une convention pour la carte de paiement préparée Auti’a

COMMUNIQUÉ - La ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, Virginie Bruant, a accueilli, mardi après-midi dans ses locaux, la directrice de la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Egalité (DSFE) Demecia Manuel, le directeur général délégué en charge du développement de la Banque Socredo, Regis Chang, et le directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), Vincent Fabre, pour la signature d’une convention de partenariat, concernant le lancement de la carte Auti’a.