Agriculture : 1ère réunion du COSDA

Le COSDA se veut être l’espace de concertation et de discussion privilégié avec les professionnels et les parties prenantes (publiques et privées) du secteur agricole, visant à accompagner le déploiement de la stratégie agricole pluriannuelle déclinée dans le schéma directeur de l’Agriculture 2021-2030.

Au cours de cette première réunion, l’état d’avancement des 29 orientations stratégiques et de plus de 300 actions du schéma directeur agricole polynésien a été présenté aux représentants professionnels du secteur. Il en ressort un bilan satisfaisant puisque plus de 68% de ces 300 actions sont déjà mis en œuvre au cours de la deuxième année de ce programme établit initialement sur 10 ans. Un point de situation sur les principales filières du secteur a également été présenté.

D’importants moyens ont été mobilisés par le gouvernement pour le secteur agricole. En effet, sur l’année 2022 un budget de 6 milliards Fcfp a été déployé sur des opérations d’infrastructures agricoles, des lotissements, des réseaux hydrauliques ou encore des ateliers d’agro-transformation, pour structurer ce secteur porteur d’autonomie et de sécurité alimentaire.

Les représentants professionnels agricoles ont salué l’initiative de la mise en place de ce cadre de dialogue. Un prochain rendez-vous est déjà pris dans quelques semaines pour une autre séance de travail visant à finaliser le plan d’actions, en tenant compte des priorités des professionnels agricoles, pour les trois ans à venir.