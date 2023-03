Agathe Tauhiro, une entrepreneuse autonome épanouie

Elle fait partie de ces personnes qui ont osé se lancer. Suite à des problèmes personnels, Agathe Tauhiro veut prendre un nouveau virage. Forte de son expérience professionnelle dans le domaine de l’automobile, elle décide en 2020 de créer son entreprise de traitement anti-corrosion sur tous matériaux. Entre montage du dossier et demandes d’aide, le parcours n’est pas sans difficultés mais elle franchit les étapes une à une. “Si on vous dit que vous n’êtes pas capables d’ouvrir, que vous n’allez jamais réussir, moi je vous dis : faux. Vous êtes capables. Chacune a un potentiel énorme de pouvoir se développer. Et moi j’encourage vivement, je soutiens les femmes qui veulent travailler à leur compte et qui veulent être indépendantes.”

Aujourd’hui, son activité est appréciée. Agathe est en contrat avec des concessionnaires automobiles pour le traitement des châssis de voitures. “La tâche la plus difficile c’est la gestion. J’essaie d’apprendre tous les jours. Je travaille avec un prestataire qui m’aide à faire les traitements anti-corrosion.”

Entre vie de famille et professionnelle, Agathe, 39 ans, est très active. Et elle est épanouie. Elle a déjà un 2e projet professionnel en cours…