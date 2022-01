Affluence au vaccinodrome de Taravao

De 8 heures à 15 heures, une centaine d’agents sanitaires et bénévoles ont reçu au vaccinodrome de Taravao des primo vaccinés et de personnes venant faire leur dose de rappel, principalement des habitants de la Presqu’île.

Le site de Teaputa accueille déjà en semaine les personnes qui souhaitent se faire vacciner. C’est la deuxième fois qu’il ouvre le samedi. Propriété de la commune, le site comporte un bâtiment central et deux fare potee.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Après avoir vu le médecin, les patients se rendent dans l’une des deux salles de vaccination installée à l’étage du bâtiment principal. Après les vérifications, les injections sont faites par un infirmier ou un pompier formé à la vaccination. “J’ai été formé par les sapeurs-pompiers de France” précise John Tefafano, pompier à Taiarapu-Est. Après avoir été vaccinés, les patients doivent attendre entre 15 à 30 minutes.

Au rez-de-chaussée, le drive accueille aussi des patients, essentiellement des personnes à mobilité réduite.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Comme pour le vaccinodrome de la présidence, une fois les rappels des 2ème et 3ème doses effectués, le QR code est généré automatiquement, et il est possible de le récupérer sous le second fare potee, muni de son carnet de vaccination. Il faut prévoir un délai minimum de 4 mois entre la 2ème et la 3ème dose.

Le maire a demandé à pouvoir obtenir un vaccinodrome dans les mois à venir. Samedi prochain, il sera installé à Mataiea et sera ouvert de 8 heures à 15 heures.