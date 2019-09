Affaires maritimes : Deux nouveaux contrôleurs en charge de la sécurité des navires

Teinamai Faaruia-Tehatuma et Yves Martin ont prêté serment, mercredi matin, au tribunal de première instance de Papeete devant le procureur de la République, en présence de la directrice de la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), Catherine Rocheteau. Tous deux agents titulaires de la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, ils ont suivi une formation de presque deux ans, à la fois technique et juridique, et ont bénéficié d’un accompagnement sous la forme d’un tutorat auprès des inspecteurs de la DPAM en charge de la sécurité des navires.

Teinamai Faaruia-Tehatuma, épouse Germain, et Yves Martin sont dorénavant habilités à contrôler les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres, à effectuer les actions de contrôle relevant de la police de sécurité des navires dans le cadre des procédures d’attribution, de renouvellement et de retrait de titres de navigation des navires, de rechercher et de constater les infractions découlant de la loi du 5 juillet 1983 modifiée et des textes d’applications qui en découlent et de constater les infractions à la réglementation en vigueur, afférente à la sécurité de la navigation et de la sécurité de la circulation maritime dans les eaux intérieures.

La DPAM compte à présent deux inspecteurs et deux contrôleurs au sein de la cellule en charge de la sécurité des navires. Cette cellule porte une des missions essentielles de la DPAM en termes de sécurité dans le cadre des compétences maritimes dévolues à la Polynésie française par la loi organique. Elle est placée sous l’autorité du chef de cellule Bonvicini Teriitehau, et de la directrice de la DPAM, Catherine Rocheteau.