Aéroport de Tahiti Faa’a : la concession attribuée à Vinci

En octobre 2021 le tribunal administratif a annulé la décision de la direction générale de l’Aviation civile (DGAC) d’attribuer la concession de l’aéroport au groupement constitué d’Egis Airport Operations et de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Cette décision faisait suite à un recours de la CCISM, également candidate au sein d’un autre groupement, à l’attribution de cette concession d’une durée de 40 ans.

Le contrat portait sur l’exploitation, l’entretien et le développement de la plateforme, ainsi que sur la réalisation de travaux initiaux, notamment le réaménagement de l’aérogare et des parkings voiture, la création d’une nouvelle voie de circulation pour les avions, reliant la zone militaire à la piste, et le doublement du canal de drainage.

En mars cette année, le Conseil d’Etat a confirmé l’irrégularité de l’attribution de la concession de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a au groupement Egis-CDC.

En déplacement à Paris la semaine dernière, le président du Pays Edouard Fritch a rencontré le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports, Clément Beaune. Edouard Fritch a soulevé “l’urgence pour le territoire de voir cet aéroport reconstruit le plus rapidement possible. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas, et c’est compliqué pour la Polynésie de recevoir dans de bonnes conditions l’afflux de touristes que nous connaissons depuis le début de l’année”.

Ce vendredi, la nouvelle est finalement tombée : c’est finalement Vinci Airports qui a été désigné par l’Etat pour reprendre la concession de l’aéroport de Tahiti Faa’a.

La nouvelle société concessionnaire, détenue à hauteur de 51 % par Vinci Airports et 49 % par la Polynésie française, sera en charge de l’exploitation, de la promotion, du développement, de l’entretien, de la maintenance et de la mise aux normes de l’aéroport. Elle sera également chargée de concevoir, financer et réaliser un programme de travaux destiné à améliorer la qualité de service et l’efficacité opérationnelle.

Vinci airports souhaite “mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et déploiera des solutions innovantes pour permettre à l’aéroport d’atteindre le Zéro Emission Nette de carbone”.

Cette nouvelle concession, la première pour Vinci Airports dans une collectivité d’Outre-Mer, lui permet d’étendre son réseau dans la région Pacifique.

“Nous sommes très fiers que Vinci Airports ait été désigné candidat attributaire de la concession de l’aéroport de Tahiti Faa’a, mission qu’il assurera aux côtés de la Polynésie française. Nous serons pleinement engagés pour faire de cette infrastructure une porte d’entrée à la hauteur des besoins et des attentes du territoire, tant en termes de qualité de service que d’ambition environnementale, pour un développement pérenne et durable de la connectivité de la Polynésie”, a déclaré Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et Président de Vinci Airports.

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, Vinci Airports gère 53 aéroports dans 12 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain.

L’aéroport de Tahiti Faa’a a accueilli 1,5 million de passagers en 2019.