Action de l’État en mer : 430 opérations de sauvetage en 2024

Le bilan de l’année 2024 de l’action de l’État en mer a été présenté, ce mercredi, au haut-commissariat.

408 navires de pêches étrangers ont été surveillés en permanence en 2024 à la frontière de la ZEE. Pour autant, aucune tentative de pêche illégale n’est constatée dans la ZEE.

L’attention s’est portée aussi sur les navires de commerce en transit. « Le rôle de l’État est de surveiller l’ensemble des navires qui entrent dans la ZEE avec une attention accrue pour les câbliers de Google, pour les géants des mers, note le Haut-commissaire Éric Spitz. On a eu un navire avec 8000 passagers, d’une manière générale pour tous les navires qui sortent d’un cadre normal, de manière à les suivre et à savoir ce qu’ils font dans nos eaux » .

Car le nombre de mastodontes de croisière est en augmentation, en témoigne la quarantaine de touchers de paquebots supplémentaires prévus en 2025 à Raiatea. Un moteur pour l’économie, et un enjeu en matiere de sécurité maritime notamment lors des traversées dans les Tuamotu.

(Crédit Photo : TNTV)

« À plus long terme, il faut regarder comment le trafic maritime international va évoluer. Il y a des projets de port en Amérique du Sud, et ça peut modifier les routes maritimes avec des enjeux de sécurité même si c’est loin, observe le contre-amiral Guillaume Pinget, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française. Elles nous concerneront dans le cadre de l’action de l’État en mer en cas de sauvetage » .

La Polynésie est également au milieu d’une autre route maritime, celle des narcotrafiquants entre l’Amérique du sud et l’Australie. 683 navires de plaisances ont été suivis l’an dernier, 36 ont fait l’objet d’une attention particulière.

Le séminaire international des gardes cotes organisé à Tahiti en décembre a permis de consolider le partenariat avec les pays voisins dans la lutte contre la drogue. Au mois de décembre, un peu plus d’une demi tonne de cocaïne a été saisie au large des australes.

« La Polynésie est la première escale entre l’Amérique et le sud-ouest du Pacifique, ajoute le contre-amiral Pinget. Il y a un enjeu de coopérer tous ensemble et le partage d’infos est clef » ,

2024 marque aussi l’arrivée du Teriieroo a Teriierooiterai, patrouilleur de nouvelle génération pour aller plus vite et plus loin dans les missions de contrôle et de surveillance. Il devrait être rejoint en 2025 par un second POM : le Philippe Bernardino.

Enfin la sécurité des personnes en mer reste une priorité. 430 opérations de sauvetage ont été déclenchées par le JRCC, soit une par jour. Malgré tous les moyens mis en œuvre, 9 personnes sont disparu.

