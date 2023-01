Accident à Temae, un homme de 47 ans perd la vie

Hier soir à Moorea, aux alentours de minuit, un homme de près de 48 ans est décédé après une collision avec un 4×4, dans le secteur de Temae. L’homme, conducteur d’un scooter, se serait déporté sur la voie de face et l’aurait percuté frontalement. D’après la gendarmerie, le pick-up aurait tenté d’éviter le deux roues mais n’y serait pas parvenu, et aurait effectué un ou deux tonneaux avant de finir sa course dans le fossé

Les passagères du véhicule, une mère et sa fille, n’ont été que légèrement blessées. Elles ont été conduites à l’hôpital d’Afareaitu dans la nuit.

Des analyses sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Il s’agit du deuxième décès de l’année sur les routes du fenua. La première victime, également un conducteur de deux roues, était un jeune homme de 23 ans.