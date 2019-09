Absent en février prochain, Air Tahiti met les bouchées doubles au salon du tourisme cette année

Pour ce salon, la compagnie aérienne du fenua a dû mettre les bouchées doubles pour que les clients ne soient pas impactés. Sous le chapiteau d’Air Tahiti, la file d’attente est beaucoup moins longue que d’habitude. En effet, pour pallier son absence au salon de février 2020, la compagnie a mis en place depuis trois jours un numéro de téléphone spécial pour pouvoir réserver directement avant l’ouverture du salon.

“Les personnes qui ont pré-réservé par téléphone, ont pu venir ce matin sur les stands des hébergements, des pensions et hôtels, avant de se rendre sur notre stand. Il y a deux possibilités pour ces personnes, soit le départ est proche et ils émettent leur billet sur le salon soit ils ont un départ plus lointain comme mars ou avril, et ils peuvent faire venir valider leur réservation sur le stand et émettre plus tard” explique Moearii Darius, chef du service marketing à Air Tahiti. Sur mardi, mercredi et jeudi, plus de 4 000 appels ont été comptabilisés.

En plus des réservations par téléphone, Air Tahiti a instauré deux périodes de voyages : l’une de septembre à décembre 2019 et l’autre de janvier à avril 2020. Une anticipation qui semble fonctionner : “Pour ce salon, Air Tahiti a prolongé ses offres sur une période plus importante. (…) Air Tahiti est un partenaire incontournable du salon, puisqu’avec les opérateurs maritimes, les pensions de famille, les hébergeurs, les prestataires d’activité… elle propose des offres qui sont attractives deux fois par an voire au-delà avec leurs campagnes de promotion tout au long de l’année. C’est aujourd’hui notre cordon ombilical avec nos îles” précise Nicole Bouteau, ministre du Tourisme.

Cette organisation ne pénalise donc ni les visiteurs ni les exposants, notamment les pensions de familles des archipels qui étaient très inquiets avant l’ouverture du salon. Air Tahiti émet 3 000 à 3 500 billets à chaque salon du tourisme.