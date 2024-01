A Temae, les associations misent sur un nouveau projet pour que la plage « reste publique »

Le bras de fer entre la société du groupe Wane et les associations est loin d’être terminé à Temae. Si, d’un côté, la construction d’un hôtel de luxe est toujours d’actualité, de l’autre, les riverains s’inquiètent et s’interrogent sur le devenir la plage publique très fréquentée.

La situation est figée depuis plusieurs mois, mais elle pourrait prochainement évoluer, selon Rahiti Buchin, le président de la fédération Tahei ‘Auti Ia Moorea.

« Nous avons bien entendu le message de notre vice-présidente qui a affirmé dernièrement qu’elle avait rédigé un courrier à l’attention de monsieur Wane pour que le Pays rachète l’emprise réservée. Cette nouvelle va dans le sens de nos démarches. Ce qui est bien pour nous, c’est qu’on a une oreille attentive du gouvernement que l’on n’avait pas les années passées », explique celui-ci.

Et d’ajouter : « Il nous tient à cœur de rappeler notre position qui est claire et nette. On s’oppose au retrait de cette emprise, mais à aucun moment la fédération Tahei ‘Auti Ia Moorea s’est opposée au projet hôtelier, bien au contraire. On sait que cela représente du travail et on en a besoin à Moorea. Notre population en a besoin. Nous demandons juste que le projet hôtelier soit un peu plus mis en retrait et que la plage de Temae reste publique ».

Ce jeudi, une réunion d’information se tiendra à 17h30 à la mairie de Teavaro. Elle est organisée par la fédération Tahei ‘Auti Ia Moorea et l’association des habitants de Temae. Un nouveau projet d’aménagement sera présenté à la population à cette occasion. Il sera ensuite exposé au gouvernement lors d’une rencontre avec le président du Pays prévue début février.