À Raiatea, les poules pondeuses, vedettes du Matete Fenua

Elles retournent la terre, picorent, boivent… mais surtout, elles pondent des œufs. Ce petit miracle quotidien, de plus en plus de familles veulent le voir se réaliser dans leur propre jardin. Et c’est possible, sous certaines conditions.

« Il faut de l’espace, une alimentation qui couvre leurs besoins, explique Heiarii Roihau, représentant de la CAPL. Ici, on leur donne des granules riches en calcium, ça favorise la ponte. Il faut compter entre 20 000 et 30 000 Fcfp d’investissement. »

Une poule, productive pendant près de sept ans, peut pondre un œuf par jour dans de bonnes conditions. Pour une famille de quatre personnes, quatre à cinq poules suffiraient à couvrir les besoins hebdomadaires en œufs. Un modèle que certaines familles ont déjà adopté. Ariititi, elle, ne regrette rien : « J’ai longtemps fait des gâteaux bananes. Pour éviter d’acheter des œufs, on a pris des poules pondeuses. J’ai 4 poules donc 4 œufs par jour. On achète juste les sachets de 25kg de graines, pour un mois en général. Je nourris aussi mes poules avec tous nos restes de légumes, de pain, de riz. Au final, c’est que du bio. »

Au-delà de l’économie réalisée, élever ses propres poules permet aussi de répondre au manque d’œufs sur le marché local.

« Aux îles Sous-le-Vent on est entre 25 000 et 30 000 poules recensées, estime Heiarii Roihau. Ça ne répond pas à la demande de la population… Ici, on montre au public qu’on peut faire des œufs sur une petite surface à la maison et combler le manque d’œufs. »

Les ménages gagnent sur tous les tableaux : des œufs frais, et un engrais 100% naturel pour des légumes boostés ! De quoi donner envie de se lancer…