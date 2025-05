À Raiatea, la science vient au service du rahui

La collecte et l’analyse de données au service d’une pêche durable et d’une meilleure gestion des ressources marines. C’est le concept du programme « Fish Kit », porté par l’ONG TNC : The Nature Conservancy. Sa finalité : former les communautés locales au suivi et à la gestion de la pêche. La première formation s’est tenue à Rangiroa avant une mise en pratique sur le terrain, comme à Raiatea. A Tumara’a, les données récoltées pourraient ainsi permettre d’améliorer le dispositif de Zone de pêche Règlementée (ZPR) mis en place il y a un an.