À Raiatea, la “Mystery House” joue avec les lois de la gravité

Sur la côte Est de l’île, dans la Caldeïra de Faaroa, à environ 16 kilomètres de Uturoa, Claudine et Gérard proposent une attraction touristique qui donne le tournis. Leur concept est unique en Polynésie : “Il y en a en Nouvelle-Zélande, au Japon et aux États-Unis. Mais en Polynésie, c’est une première” précise Claudine Havard Jezequel, co-gérante.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le Fare Tipapa est une construction qui défie les lois de la gravité. Un jeu pour Gérard Pays, et bien souvent un casse-tête pour les visiteurs : “On joue des tours aux lois de la gravité. On s’en amuse. On ne peut pas l’expliquer réellement. Il faut que les gens viennent voir, il faut qu’ils se déplacent” explique le concepteur de la Mystery House.

Et le Fare n’est pas la seule attraction proposée Gérard et Claudine. Tout au long de la visite, on découvre des trompe-l’œil, des objets tout aussi biscornus les uns que les autres, au point que même la boussole en perd le Nord : “Il y a un poteau où il y a une force tellurique à cet endroit. Et en tournant soit à droite soit à gauche, soit vous grandissez soit vous devenez un peu plus petit“.

La Mystery House ouvre ses portes tous les jours, de 9 heures à 16 heures.