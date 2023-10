À Raiatea, la 1ère école de baby-rugby de Polynésie

Âgés de 3 à 5 ans, les rugbymen en herbe de Raiatea se retrouvent chaque mercredi après-midi sur la pelouse du stade territorial d’Uturoa pour s’initier à l’ovalie. Une initiative du Tupa Rugby Club, où a été créée la première école de baby-rugby en Polynésie.

L’engouement ne surprend pas Maryline Ikijaa, la présidente du club. « On a vu qu’il y avait du monde, même chez les plus jeunes qui ne pouvaient pas intégrer les sections avant 6 ou 8 ans, parce que c’est trop dangereux, explique-t-elle. Aujourd’hui, avec le baby-rugby, on appréhende le jeu avec le ballon, il n’y a aucun plaquage » .

Lors de chaque séance de 30 à 45 minutes, les enfants participent à divers ateliers. Travail de motricité, d’équilibre, ou d’agilité avec un ballon : tout est bon pour développer chez l’enfant des compétences sportives de façon ludique. « La pédagogie du baby-rugby a été construite sur trois étapes, précise le coach Florian Lankar. La 1ère étape, c’est la maison bleue ou l’échauffement, le contact avec l’enfant. Ensuite, une maison blanche où l’on travaille ce qui est tactile, pour essayer de récupérer des objets, gérer l’espace et la personne en face Enfin, la maison rouge, qui va être le déplacement dans l’espace, les jeux où l’on essaie de s’attraper et les parcours d’obstacle » . Le but étant une activité ludique parents-enfants, hors du foyer familial.

Ce projet éducatif et sportif s’est fait en collaboration avec la Fédération Polynésienne de Rugby. Une dizaine d’enfants sont déjà inscrits, avec leurs parents pour les accompagner.