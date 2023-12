À Raiatea, Air Tahiti présente sa nouvelle agence et son nouveau directeur

Fermée pour des raisons de sécurité en décembre 2019, l’agence air Tahiti de l’escale de Raiatea a enfin rouvert ses portes au public, ce mardi. Plus spacieux et fonctionnels, les nouveaux aménagements devraient réduire la durée d’attente de la clientèle. Parmi les innovations, un bureau « express » a été mis en place pour les attentes des evasans, l’émission des billets CPS et les cartes réductions.

La nouvelle infrastructure devrait pouvoir répondre aux exigences de la compagnie, tout en gardant une certaine proximité avec la population. Manate Vivish, futur ex-directeur d’Air Tahiti, ne cache pas sa satisfaction. « Nous avons multiplié le nombre d’agences. Au-delà de l’ouverture d’une agence à Taha’a, nous en avons aussi ouvert une à Taravao, pour nous permettre de nous rapprocher des habitants de la Presqu’Île, souligne-t-il. On fait en sorte que les habitants n’aient pas à se déplacer vers Papeete pour leurs besoins de transports (…) Ici, nos clients étaient privés de la qualité de service qu’on leur devait » .

Son successeur Édouard Wong Fat annonce d’ores et déjà « une nette amélioration des produits proposés par Air Tahiti » dans les semaines à venir. « On peut parler des nouveautés sur les sièges dans nos appareils, de l’équipement en vol pour divertir nos passagers, et d’autres initiatives à venir pour le confort de nos passagers » , annonce-t-il.

Autre annonce faite, le départ à la retraite fin 2023 d’Angèle Amiot, cheffe d’escale de Raiatea depuis 2006. Elle sera remplacée par Steeve Chonghue.