À Paris, Edouard Fritch rencontre des responsables associatifs

Tea Paraurahi est très actif dans le milieu polynésien en France et s’investit beaucoup pour mieux faire connaître la Polynésie, en particulier au travers de ses richesses culturelles. Tea Paraurahi va coordonner la présence des Polynésiens à l’occasion de la grande manifestation du Grand Pavois à La Rochelle à la fin du mois de septembre. Il considère que la mer et la navigation sont des domaines naturels dans lesquels la Polynésie a toute sa place. Pour cela, le président Edouard Fritch a accordé à son association le soutien financier du Pays afin que la Polynésie française soit bien représentée à cet événement et montrer toute la culture et la richesse qu’entretient le Polynésien avec la mer.

Teva Pani, ancien militaire et reconverti dans la vie civile, se dévoue avec son épouse aux malades polynésiens évasanés en métropole. Nouvellement élu à la tête de l’association À Tauturu Ia na France, Teva Pani souhaite orienter les actions de l’association en faveur des malades et de leurs accompagnants. Le Président a salué l’implication de ces Polynésiens présents en métropole et qui œuvrent pour donner de la Polynésie une image de solidarité, de fraternité et de cohésion.