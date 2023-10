À Moorea, un institut dédié spécifiquement au traitement des poux

Ils sont le cauchemar des familles, et les vacances scolaires sont bien souvent l’occasion de les déloger : les poux sont un fléau bien connu des salles de classes primaires et maternelles. Un institut spécialisé dans leur traitement a ouvert ses portes à Moorea il y a près d'un an. Dans ce salon : pas de cheveux tirés, de crâne qui démange ni de larmes : Pereava, sa conceptrice, réconcilie parents et enfants confrontés aux poux. L’entrepreneuse espère aussi lever les tabous sur le parasite.