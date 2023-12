À Mahaena, distribution d’eau potable pour Noël

Les familles de la vallée de Tefaaiti s’apprêtent à passer un Noël un peu spécial. Sinistrées par les intempéries et les crues de début décembre, certaines d’entre elles n’ont toujours pas accès à l’eau potable, le système de distribution d’eau des foyers du secteur ayant été endommagé. Soutenue par le Pays et l’État, qui avait notamment déployé son hélicoptère Dauphin pour lui venir en aide, la commune poursuit donc la distribution.

« On a reçu l’aide du Haut-commissariat, et on a géré les problèmes au mieux avec les services techniques et administratifs, indique l’agent communal de Mahaena Evans Ho. Pour l’instant, on fait selon les besoins dans chaque quartier, et on livre de l’eau potable et non potable » . Les agents passent tous les trois à quatre jours avec des packs d’eau. Des citernes d’eau à usage domestique ont également été placées dans certains quartiers, utilisées pour la lessive, la vaisselle et le bain.

Des cubis remplis par les pompiers ont été mis à disposition, avec l’aide de la Polynésienne des Eaux. Les habitants se baignent avec le peu d’eau qu’ils ont. « On fait avec ! ça ne me dérange pas » , sourit une habitante.

En fin de semaine dernière, une commission communale s’est tenue pour trouver une solution aux problèmes des habitants de Tefaaiti. Une prochaine réunion se tiendra mardi pour désigner l’entreprise chargée des travaux sur le réseau d’adduction.