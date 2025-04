À la Presqu’île, l’hébergement boosté par l’effet JO

Anciens employés de l’hôtellerie et de la restauration, Tauhere et Ludovic sont désormais leurs propres patrons. À l’issue de la crise COVID, ce couple de Punaauia acquiert un terrain à Vairao. En l’espace de deux ans, ils y aménagent 5 bungalows à louer, leur habitation, un coin restauration et une piscine. Un nouveau départ professionnel.

« On a eu notre première fille en 2017 et là on s’est dit, il faut vraiment qu’on se lance. Une pension de famille c’est mieux, comme ça on reste à la maison et on s’occupe des clients, mais on s’occupe aussi de nos enfants. Et c’était primordial parce qu’à un moment donné, on travaillait le soir et non seulement lui et moi on n’arrivait pas à se voir, mais aussi on ne voyait plus nos enfants, confie Tauhere. Tout le monde m’a soutenue, après il y en a qui ont apporté un peu de leur expérience et ça nous a beaucoup aidé » .

Cette pension de famille est la 7ème à s’installer à Vairao. Et la demande s’intensifie.

– PUBLICITE –

« Ça va également répondre à la demande de certains visiteurs, surtout quand on met en place des événements dans la commune. Beaucoup de personnalités nous demandent s’il y a ce type de logement sur la commune pour éviter qu’ils fassent des allers-retours, explique le maire-délégué de Vairao Jonathan Tarihaa. Ils se sont présentés à la mairie pour présenter leur projet et à la rentrée de janvier, ils ont retiré leurs enfants de l’école de Punaauia, ils se sont installés ici à à Cairao, et là ça fait encore un effectif supplémentaire dans l’école de Potii » .

C’est toute la frange ouest de la Presqu’île qui bénéficie des retombées des jeux olympiques en matière de visiteurs. Attachée à son calme, Taiarapu Ouest compte désormais une trentaine de pensions de familles, et plusieurs AirBnB pour 8400 habitants. Une offre multipliée par 5 en l’espace de 20 ans.