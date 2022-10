À la Hawaiki Nui va’a, le Pays fait la promotion des produits locaux

“Les produits locaux, carburant des aito”, c’est le slogan diffusé lors de la course de la Hawaiki Nui Va’a. Pour mettre en valeur et promouvoir la qualité nutritive des produits locaux, le ministère de l’Agriculture a souhaité proposer du ma’a Tahiti et de l’eau de coco à boire pour les aito du Va’a.

En parallèle, le samedi 22 octobre, le ministre de l’Agriculture, Tearii Te Moana Alpha s’est rendu sur le site de la construction du tout premier atelier d’agro-transformation à Huahine. Le bâtiment de 130 m2 d’un coût d’environ de 70 millions Fcfp sera livré en janvier 2023, pour être ensuite confié à un opérateur privé.

Un appel à candidature sera publié en novembre 2022, afin de sélectionner le futur exploitant proposant le projet le plus en phase avec l’agro-transformation des produits locaux.

Ce vaste programme de construction budgété par le Pays, prévoit 6 nouvelles unités aux Iles Sous-le-Vent et 3 à Tahiti, pour un montant total d’investissement de 600 millions Fcfp co-financé par l’Etat. Ces bâtiments permettront notamment de transformer les produits agricoles vivriers (Taro, Uru, Umara, etc.) destinés à la restauration scolaire.