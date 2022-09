À Hawaii, le ministre de la Culture rencontre les représentants des États-Unis

Bien que les relations diplomatiques restent une compétence régalienne, le ministre Heremoana Maamaatuaiahutapu a rappelé notre histoire commune récente, notamment l’installation d’une base militaire de ravitaillement en 1942 à Bora Bora ou encore certains pionniers du développement touristique en Polynésie, ou encore les “Bali Hai Boys”, qui ont établi des liens forts entre la Polynésie et les États-Unis. La principale affluence touristique du fenua reste depuis le marché américain.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le ministre a aussi rappelé que le 50ème État américain, Hawai’i, est une des pointes du triangle polynésien, et que les Hawaiiens affirment leur lien historique et culturel avec Tahiti. Nous partageons ainsi notre volonté de collaborer sur le plan culturel et une convention de partenariat avait déjà été signée en 2019 entre le Gouvernement Polynésien et le Consortium ‘Ahamoananuiakēa, regroupant 4 importantes institutions culturelles : le Kamehameha School, institution culturelle d’éducation fondée en 1887, la Polynesian Voyaging Society, institution dédiée au voyage et à la cause écologique de renommée mondiale, le Bishop Museum, et l’Université de Hawaii, institution d’enseignement supérieur.

Sur le plan régional, le ministre a rappelé l’importance de la stratégie 2050 adopté par le Forum des Îles du Pacifique (PIF) et du positionnement adopté concernant les discussions relatives au Pacifique devant associer l’organisation régionale et l’ensemble des pays membres sans exclusion.