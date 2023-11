À Cannes, Moetai Brotherson s’inspire de l’excellence du secteur audiovisuel

Moetai Brotherson, plus technicien dans l’ombre que star du festival de Cannes. En déplacement dans le Sud de la France dans le cadre du 105eme Congrès des maires, le Président de la Polynésie française – également en charge de l’Économie numérique – en a profité pour visiter le pôle cannois d’excellence de Bastide Rouge, dédié au développement de l’économie créative et des métiers de l’image.

Ce pôle intègre le Campus Georges Méliès, regroupant plus de 1 200 étudiants, des studios et la cité des entreprises incluant 36 entreprises du milieu de l’Audiovisuel, du développement des jeux vidéo et de la 3D. L’offre de formation au cœur de la stratégie de la ville, baptisée « Cannes on air » , a de quoi inspirer Moetai Brotherson, particulièrement attentif au développement du secteur auidovisuel en Polynésie française.

En effet, la création d’un écosystème dédié, mêlant étudiants, chercheurs et professionnels valorise l’économie de l’audiovisuel à Cannes en permettant notamment l’employabilité des étudiants grâce aux formations spécifiques et immersives en apprentissage qui y sont dispensées.

Theano Guillaume-Jaillet, une Polynésienne directrice des musées de Cannes

Le président du Pays s’est également rendu au musée des explorations du Monde, dirigé par la conservatrice polynésienne Théano Guillaume-Jaillet, ancienne directrice du musée de Tahiti et des Îles (de 2011 à 2016 , ndlr).

L’exposition composée des objets recueillis par l’ethnologue Edmond De Ginoux de la Coche au cours de ses deux séjours à Tahiti et aux îles Marquises, entre 1843 et 1848, met en avant l’histoire polynésienne et plus particulièrement marquisienne. Les pièces « pourraient faire l’objet de prêts entre les musées des deux collectivités » , note la présidence dans un communiqué.