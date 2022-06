À 15 ans, la chanteuse Tinalei passe son bac

Depuis quatre ans maintenant, Tinalei gère avec brio sa vie d’artiste et d’étudiante. Elle est auprès de ses amies une source d’inspiration et de bons conseils. “Elle réussit à concilier les études et sa passion au quotidien. Moi, personnellement, je n’y arriverai pas. Je suis fière de ma copine” confie Mehiti. “Elle est toujours là pour nous dire qu’on va réussir, qu’il faut aller de l’avant, elle nous pousse à prendre confiance en nous… Elle est un support émotionnel” ajoute Maëlys.

Avec ses deux ans d’avance, Tinalei est une élève brillante, mais avoue malgré tout être plus passionnée par l’art lyrique que par l’art de philosopher : “Quand je suis sur scène, je fais quelque chose que j’aime, or là, l’épreuve de philosophie, ce n’est pas quelque chose que j’apprécie forcément. Donc c’est un autre sentiment, un autre stress, mais c’est pas grave, on se motive et on y va !”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Même pendant l’épreuve du baccalauréat de philosophie, la musique n’est jamais loin de Tinalei. Comme ses camarades, elle se plie à la traditionnelle prière de l’établissement scolaire, un moment de sérénité avant d’entamer son examen. Plus jeune bachelière de l’établissement, elle fait également l’unanimité auprès du corps professoral. “Je dois reconnaître qu’elle a de bonnes capacités de travail et à mener sa carrière de chanteuse. Elle a un profil très équilibré” admet Mike Tchen, professeur en histoire.

Se destinant à intégrer une prestigieuse université américaine d’arts dramatiques, Tinalei clôturera dans une semaine cette période d’examens avec le grand oral.