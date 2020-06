Pas d’affichage cette année pour éviter les rassemblements, chacun a dû vérifier ses résultats en ligne. La traditionnelle effusion de joie collective à l’affichage des résultats du bac n’a donc pas eu lieu cette année.

Elle aurait pourtant été grandiose, avec 85,2% de réussite au baccalauréat général et technologique. Seuls 275 élèves sont au second groupes, en lice donc pour le repêchage. Parmi eux, on retrouve 35 élèves des îles qui sont en cours de rapatriement afin de pouvoir passer le rattrapage, comme les autres, le 30 juin et le 1er juillet.

Crise de la covid-19 oblige, le contrôle continu a joué un rôle déterminant dans ces résultats. Mais le directeur général de la Direction générale de l’Education et des Enseignements est clair : « Je ne voudrais pas que le public pense que c’est un bac au rabais. Parce que les notes du contrôle continu ont été mises dans un livret, que ce livret a été commenté par les professeurs et qu’un jury avec un président d’université a validé l’obtention du baccalauréat. Il y a un jury qui est resté 4 jours, on a doublé le temps du jury pour justement voir dossier par dossier. Donc quand on a un bac qui est validé par un jury et par un président qui est professeur d’université, ce n’est pas un bac dévalorisé. »