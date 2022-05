8 mai : la Polynésie commémore le 77ème anniversaire de l’Armistice

Pour ce 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, étaient présents aux côtés de Dominique Sorain : le vice-président de la Polynésie française, Jean-Christophe Bouissou, la vice-présidente de l’Assemblée, Sylvana Puhetini, le député de la 3e circonscription, Moetai Brotherson, le 7e adjoint au maire de la ville de Papeete, Marcel Teata, le colonel Jean-Pierre Lagaillarde, représentant le commandant des forces armées en Polynésie, le président du conseil économique, social, culturel et environnemental (CESEC), Eugène Sommers, ainsi que des autorités de l’État et du Pays.

Une cérémonie militaire et un dépôt de gerbes ont eu lieu au monument aux Morts, avenue Pouvanaa a Oopa, à Papeete.

Le message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieusecq, lu par le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, s’est terminé par : “ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien sans l’attachement viscéral de la France à la dignité de l’Homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons ensemble. Inlassablement. En Français. En Européens. En femmes et hommes libres”.

Une commémoration aussi à Raiatea

Guy Fitzer, administrateur de l’État, chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, a présidé la cérémonie de commémoration du 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, place Mana Vai Tia ou “des droits de l’homme”, à Uturoa, en présence du tavana de Uturoa, de la tavana hau par intérim de la circonscription des îles Sous-le-Vent et d’élus.

Lors de cette cérémonie, des gerbes de fleurs ont été déposées devant le monument des droits de l’homme, en mémoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses combattants qui se sont vaillamment illustrés. L’administrateur était également entouré des élus locaux, des anciens combattants, des militaires de la gendarmerie nationale, des policiers municipaux et des sapeurs-pompiers.

Guy Fitzer a salué l’attachement que les anciens combattants portent à cet événement historique majeur et aux valeurs qui le transcendent.