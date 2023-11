8 décès de la grippe en 2023, la vaccination a commencé

Elle tue chaque année, pourtant, un vaccin existe : la grippe est de retour en Polynésie. Une infection que l’on retrouve par vagues, principalement en fin et début d’année, puis lors de la saison plus fraîche.

La dernière épidémie remonte au 1er trimestre 2023. Même si plus de 22 000 doses ont été administrées : la population cible est estimée à plus du double, voire du triple. En 2023, 184 personnes ont été hospitalisées, et 8 victimes sont à déplorer.

« L’année précédente, on avait eu 11 décès, rappelle le Dr Henri-Pierre Mallet, responsable du bureau de la veille sanitaire et de l’observation à l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS). Que ce soit pour la grippe ou le covid, ce sont des personnes non vaccinées qu’on va retrouver dans un état grave, donc il est parfaitement normal de se vacciner, il ne faut pas attendre On essaie d’éviter de se retrouver avec des hospitalisations et des décès qui peuvent être évités » .

La nouvelle campagne de vaccination a été lancée fin octobre. Elle cible principalement les personnes les plus fragiles ou à risque, mais est ouverte au reste de la population. Se vacciner est aussi un geste barrière.

« On peut se faire vacciner chez son pharmacien. Pour le covid, il faut prendre rendez-vous parce que ce n’est fait qu’en multidoses, poursuit le Dr Mallet. On peut faire cette vaccination gratuite pour toutes les personnes que l’on cible (voir liste ci-dessous) » .

Si peu de cas sont identifiés en ce moment, deux personnes sont tout de même hospitalisées. N’attendez pas le pic pour vous prémunir et contribuez à éviter l’engorgement des urgences, sachant qu’une reprise du covid a également été observée ces dernières semaines.