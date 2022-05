7 experts en cancérologie de l’Institut Gustave Roussy en Polynésie

Samedi 7 mai, 7 experts en cancérologie de l’Institut Gustave Roussy (IGR) sont arrivés au fenua pour une semaine, afin de former les médecins sur les nouvelles avancées dans la prise en charge du cancer, notamment sur la médecine personnalisée.

Les experts sont également présents pour renforcer le partenariat déjà existant aujourd’hui entre l’IGR et le pays. Cette collaboration a pour but d’améliorer la prise en charge des patients polynésiens, au plus proche des standards de prise en charge de métropole, notamment pour les cancers rares ou de prise en charge complexe.

L’Institut Gustave Roussy, est le premier et plus grand centre de lutte contre le cancer d’Europe appartenant au réseau Unicancer où un grand nombre des Polynésiens partent en Evasan. D’ailleurs, dans quelques mois, le plateau technique du CHPF sera complété d’un PET SCAN afin de réduire les Evasan des patients vers la Nouvelle-Zélande ou la France. Cet examen d’imagerie complémentaire permet d’ évaluer l’étendue de la maladie et de choisir le meilleur traitement adapté.

L’Institut du Cancer de Polynésie française (ICPF) fait également parti du réseau Unicancer, un partenariat fort qui inscrit l’institut en tant que premier Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) dans le Pacifique.