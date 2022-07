7 agents de la Police nationale prochainement recrutés au fenua, dont des Polynésiens

13 ans après le dernier recrutement sur concours de 65 gardiens de la paix, 7 agents vont venir renforcer les rangs d’ici la fin de l’année en Polynésie. Et sur les 7 fonctionnaires prochainement mutés, trois seront assurément originaires du fenua.

“Il faut savoir que sur les 7, j’ai eu confirmation qu’il y a en trois originaires de Polynésie qui vont être mutés, donc c’est déjà une garantie. Sur les 4 autres postes, on me demande de donner des noms de statutaires. C’est-à-dire des jeunes policiers d’origine maohi qui ont fait leur temps à Paris et qui doivent se rapprocher des instances nationales pour entrer dans le giron des 4 postes suivants. On est encore en train de cheminer dessus. Je pense aussi que c’est une victoire surtout syndicale, parce que si on ne l’avait pas fait, je pense qu’aujourd’hui on serait encore à dire amen et à voir l’arrivée de ces gens-là” a déclaré Wallace Teina secrétaire général du syndicat SGP Police-FO,

Pour rappel, plusieurs parlementaires s’étaient saisis du dossier, à l’instar des sénateurs Lana Tetuanui et Teva Rohfritsh, et du député Moetai Brotherson.