6ème édition de la restitution des journées polynésiennes du handicap

À l’occasion de cette 6e édition, 22 représentants des associations d’accueil pour enfants et adultes handicapés de Tahiti, mais également de Moorea et de la Nouvelle-Calédonie, étaient présents. L’objectif étant de faire évoluer les regards et faire valoir le handicap aux yeux de toutes et de tous.

Lors de la restitution de ces journées polynésiennes dédiées aux personnes non autonomes, il a été annoncé que 750 personnes ont défilé et 1 000 visiteurs se sont rendus au parc Aorai Tinihau de Pirae. L’événement connaît un engouement certain au fil des éditions.

Lors des interventions, les personnes non autonomes ont ainsi pu repousser leurs limites à travers des activités sportives lors du Tuaro maohi avec plus de 215 personnes inscrits dans 6 catégories, dont du tir à l’arc ou encore du saut en sac.

La vice-présidente, ministre de la Culture de l’Enseignement Supérieur, de l’Environnement, du Foncier et de l’Artisanat en charge des Relations avec les institutions, Éliane Tevahitua en présence de la ministre de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail, de la Modernisation de l’Administration et de la Formation professionnelle, Vannina Crolas, de la ministre des Solidarités et du Logement en charge de l’Aménagement, de la Famille et des personnes non autonomes, Minarii Chantal Galenon Taupua, de la ministre des Sports et de la Jeunesse, Nahema Temarii, du ministre des Grands Travaux et de l’Equipement, Jordy Chan et de et la présidente de l’association Huma Mero et de la fédération Te niu o te huma, Henriette Kamia, ont procédé à la restitution des journées polynésiennes du handicap, ce vendredi matin. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

La restitution a insisté sur l’importance des assises d’insertion socio-professionnelles des travailleurs handicapés et dédiées aux activités sportives. Ces assises rassemblent les forces vives du handicap.

Éliane Tevahitua, la vice-présidente a remercié l’ensemble des acteurs de ces journées : “Ils ont permis de créer des liens importants, ces derniers sont aujourd’hui devenus des maillons indispensables à la constitution de la société polynésienne inclusive qui reconnaît désormais avec force l’acceptation de l’autre comme valeur cardinale (…) bravo à tous”.