6 professeurs des écoles affectés au Régiment du Service Militaire Adapté

Mieux former et mieux insérer professionnellement les ultramarins en favorisant leur mobilité, et en renforçant notamment « la réussite du Service militaire adapté » (SMA) constitue un des objectifs de la stratégie de croissance pour l’Outre-mer.

Avec le RSMA-Pf, le ministère de l’Éducation agit pour renforcer les compétences de base sur les plans scolaires et éducatifs, de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire.

Six professeurs des écoles seront affectés au RSMA:

1 à la compagnie d’Atuona aux Marquises,

1 à la compagnie de Tubuai aux Australes,

1 à la nouvelle compagnie de Hao aux Tuamotu

3 à l’échelon centrale à Arue aux îles du vent.

Ce projet de convention répond aux objectifs d’amélioration, de facilitation et d’insertion dans le monde professionnel des jeunes stagiaires volontaires pris en charge par le RSMA-Pf. Elle répond également à la nécessaire mise en place de parcours personnalisés, adaptés et destinés à permettre la poursuite ou la reprise d’études afin de lutter contre l’illettrisme et le décrochage scolaire.