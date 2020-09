6 cas de Covid-19 à Bora Bora

Après Raiatea qui comptait déjà 6 cas positifs, c’est au tour de la perle du Pacifique d’être atteinte. À Bora Bora aussi, il y a 6 cas confirmés depuis le week-end dernier. Les autorités de l’île ainsi que Thierry Beylier, le responsable de la subdivision de la santé aux îles Sous-le-Vent, ont été informés par le bureau de veille sanitaire et ils ont tout de suite pris des mesures drastiques : « Dès le signalement par le bureau de veille sanitaire d’un cas positif à Bora Bora, on a mené une enquête ‘sujets contact’ autour d’un cas positif. C’est une véritable enquête policière pour connaître le mode de relation qu’avait entretenu le cas positif avec l’ensemble des sujets contact qu’il avait pu rencontrer dans les jours précédant les signes cliniques qu’il avait présentés. Donc on a identifié une trentaine de personnes qui avaient été en contact avec un cas positif et on les a tous testées afin de connaître leur statut viral. Aujourd’hui, 6 d’entre eux sont des cas positifs à la suite de cette enquête ».

Et puisqu’un enfant a été détecté positive à la Covid-19, une des classes de l’école primaire Namaha a dû fermer ses portes. Des mesures seront prises pour tous les élèves de cette classe qui seront isolé durant une dizaine de jours et testés d’ici la fin de la semaine avant de pouvoir réintégrer l’école. « Cela a été décidé par la DGEE en accord avec la direction de la Santé. Il y a eu donc fermeture d’une classe. Et on a préféré que les enfants de la même classe que la petite de la famille testée positive, puissent être placés en situation d’isolement et prélevés dans quelques jours pour que l’on soit plus à même de connaître le statut viral des enfants » poursuit Thierry Beylier.

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗕𝗼𝗿𝗮 𝗕𝗼𝗿𝗮 – 𝟯𝟭 𝗮𝗼𝘂̂𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟬La Commune de Bora Bora souhaite vous informer sur la situation… Posted by Commune de Bora Bora on Monday, August 31, 2020



Toute la population de Bora Bora est appelée à redoubler de vigilance face à cette situation de crise sanitaire.