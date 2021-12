874 millions de Fcfp pour les abris de survie en 2022

Annoncés par le chef du gouvernement central lors de sa visite au fenua, les travaux de 17 arbis de survie des atolls des Tuamotu se précisent. “Les décisions ont été prises en 2021, les conventions ont été signées. On avait un véritable défi avec le Pays et les communes qui était de mettre en place très rapidement les dossiers pour construire ces abris et pour consommer les crédits qui ont été affectés. Des crédits qu’il nous faut aussi consommer rapidement. […] Aujourd’hui, ça a permis de consacrer le travail fait en 2021 et nous avons lancé d’ores et déjà la programmation 2022 comme nous l’avons fait ce matin pour les autres instruments financiers État-Pays au bénéfice du territoire“ a déclaré Dominique Sorain haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Six opérations ont ainsi été validées par le comité de suivi des abris de survie. Près de 416 millions de Fcfp sont apportés par le Pays et tout autant par l’État, avec une participation des communes de près de 40 millions de Fcfp : “Bien sûr c’est la protection de la population, mais ça va être aussi du travail donné aux entreprises. La commande publique va tirer la reprise économique” a ajouté le haut-commissaire.

Au-delà des abris de survie, c’est un total de 16 milliards de travaux qui a été acté aujourd’hui dans le cadre de la relance en 2022.