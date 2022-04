5ème édition des Journées polynésiennes du handicap du 26 au 29 avril

Les Journées polynésiennes du handicap (JPH) sont organisées chaque année sous le haut patronage du Gouvernement avec la collaboration du ministère du Travail, des Solidarités et de la Formation, le ministère de la Jeunesse en charge des Sports, la DSFE, le Service des Moyens Généraux, le Service des Parcs et Jardins et de la propreté et la Ville de Pirae.

Cette année, un village sera édifié et regroupera les associations membres et les partenaires privilégiés, mais aussi le grand public, en un même lieu autour d’activités éducatives, culturelles, festives et sportives. La population pourra également apprécier les produits artisanaux issus du savoir-faire des personnes accueillies dans les centres pour personnes porteuses de handicap.

Au-delà de l’aspect festif, les JPH permettent également de réunir autour d’une table les forces vives de Polynésie pour faire un bilan des avancées réalisées dans le domaine du handicap et de se fixer de nouveaux objectifs. Cette année, les Assises Polynésiennes du Handicap s’intéresseront plus particulièrement à l’inclusion socio-professionnelle des travailleurs handicapés, ainsi qu’à l’accessibilité et à la mobilité.

Par ailleurs, la grande course de la mobilité se déroulera le vendredi 29 avril à 8 heures 30. Le départ sera donné à la mairie de Pirae pour une arrivée au parc Aorai Tini Hau.