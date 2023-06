5e édition du Rés’eau Pro : des solutions et des innovations pour les professionnels de l’eau

Au salon Rés’eau Pro, on retrouve les dernières innovations dans la gestion des réseaux hydrauliques. Un rendez-vous à ne pas manquer pour la plupart des communes du fenua. « C’est le seul moment où on peut découvrir des nouveautés. Et avec les nouvelles technologies pour les pièces, les tuyaux… cela nous permet de gagner du temps en main d’œuvre » explique Tumoana Doom, responsable du service hydraulique de la commune de Taiarapu – Ouest.

Un gain de temps et donc d’argent qui permet de relever les défis à venir : « Nous avons démarré sur Teahupoo parce que les Jeux Olympiques arrivent. Il faut qu’on termine avant septembre pour avoir de l’eau potable, et je pense qu’on va y arriver ».

L’eau dite « chocolat » que beaucoup de Polynésiens rencontrent lors de fortes intempéries pourrait devenir selon les protagonistes un lointain souvenir. Grâce à un savant mélange d’agents actifs naturels, l’eau gorgée de boue retrouve en quelques minutes son éclat initial : « C’est un process qui permet d’abattre les boues plus rapidement et qui permet d’avoir de l’eau claire plus rapidement et de la traiter pour la rendre potable » précise Patrick Baney, support technique du groupe Manuia.

Et pour maitriser sa consommation et les fuites d’eau sur les réseaux, le compteur intelligent se présente comme une solution efficace pour faire des économies grâce à ses technologies ultrasoniques électromagnétiques : « On peut le poser et ne plus s’en occuper contrairement à un compteur mécanique qui lui, peut avoir tendance à se bloquer par exemple, et en l’occurrence, on demande à l’agent de repasser le changer, cela a un coût, des ressources… Là, on arrive à avoir une pérennisation du système dans le temps » indique Romain Colombano, responsable commercial Comptage France.

La Polynésie affiche un retard conséquent dans l’approvisionnement en eau potable puisque seulement 62% de la population a accès aujourd’hui à une eau consommable. Les communes ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour y remédier.