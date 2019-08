55 bons d’aides en matériaux et 4 clés de Fare OPH remise à des familles

Une cérémonie de remise de bons d’aides en matériaux et de clés de "Fare OPH" s’est déroulée cet après-midi, dans les jardins du siège de l’OPH (Office polynésien de l’habitat) à Pirae, en présence notamment, du ministre du Logement et Président du conseil d’administration de l’OPH, Jean-Christophe Bouissou, et du directeur général de l’OPH, Moana Blanchard.