500 personnes marchent à Papeete pour dire stop à la maltraitance animale

Parmi les amis à quatre pattes présents : Lola, une chienne qui ne peut se déplacer uniquement grâce à un chariot roulant. Elle a été percutée par un véhicule qui a pris la fuite. L’animal a finalement été adopté par Sabrina.

« Elle a été laissée pour morte sur le bas-côté. C’est une injustice pour elle. La personne aurait pu s’arrêter et, au moins, la déposer chez un vétérinaire », souffle la jeune femme.

Des chiens blessés, abandonnés, affamés ou victimes de coups, c’est que vivent au quotidien les associations de protection animale. Elles haussent le ton pour dénoncer cette triste réalité et en appellent aux élus pour agir.

Car si Tahiti est souvent perçu comme un paradis, il ne l’est pas pour de nombreux animaux, notamment les chiens, régulièrement victimes d’actes de cruauté. Les associations encouragent donc les particuliers à dénoncer ces maltraitances. Il y a 3 jours, un chien prénommé Thibault a été tué à coups de marteau.

« C’est atroce. Il faut que ça s’arrête. Là, quelqu’un a appelé l’association pour dénoncer. Comme ça, on voit au moins ce qui se passe pour que les personnes soient punies », indique Nancy Tourangeau, la fondatrice de la SCAT.

Environ 500 personnes ont participé à la manifestation sur la place Tarahoi avant de se diriger vers la Présidence. « Heureusement qu’il y a des personnes qui parlent. Et il y a aussi beaucoup de personnes pour les aider. Les gens prennent de plus en plus conscience des choses », estime Vanina, l’une des participantes.

« Tahiti, c’est joli sur la carte postale, mais quand tu vois la réalité pour les animaux, ce n’est pas top. Cette occasion nous permet de montrer la réalité. On soutient tous ces animaux à quatre pattes », ajoute Manarii.

Dans leurs doléances, la SCAT et les autres associations réclament l’application des lois existantes punissant les actes de cruauté envers les animaux, mais aussi davantage de soutien des autorités pour cette cause, ainsi que la création de refuges. Des demandes transmises par courrier à la Présidence.