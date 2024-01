5 nouveaux cas de dengue dont 2 à Moorea

La dengue circule toujours à Tahiti, mais désormais à Moorea qui compte à ce jour 2 cas de type 2. Aucune hospitalisation n’a été faite sur l’île. Il s’agit de cas autochtones indique la commune sur sa page Facebook qui ajoute : « Les services communaux et hospitaliers en charge de la prévention mettent en œuvre un plan de prévention pour éviter une recrudescence des cas ».

Durant la semaine 3 (du 15 au 21 janvier), c’est 4 nouveaux cas de dengue qui ont été rapportés au bureau de veille sanitaire dont 3 sur Tahiti et 1 sur Moorea. Parmi ces cas, 3 personnes ont été hospitalisées. Ces cas sont domiciliés dans les communes de Papeete, Mahina, Faa’a, Punaauia et Moorea. Le cinquième nouveau cas a été détecté au début de cette semaine, et est domicilié à Moorea.

À Tahiti et Moorea, la situation correspond à la phase d’alerte de niveau 2 du plan de lutte contre la dengue.

Parmi les 8 cas de dengue confirmés en tout sur le fenua depuis 27 novembre 2023, aucune de ces personnes n’a voyagé à l’étranger récemment. Il s’agit donc de cas autochtones. De plus, aucun lien épidémiologique n’a pu être établi entre eux.

Les mesures de prévention individuelles sont indispensables en se protégeant contre les piqûres de moustiques et en éliminant les gîtes larvaires.

Fin de la vague épidémique de Covid

Si l’on arrive à la fin de la vague épidémique de Covid (le nombre de cas confirmés et le taux de positivité diminuent), l’épidémie de la grippe poursuit quant à elle son cours avec 15 nouveaux cas de grippe A dans la semaine du 15 au 21 janvier. Sept hospitalisations ont été rapportées, aucun passage en réanimation. Le taux de positivité est en augmentation par rapport à la semaine précédente. Pour rappel, les campagnes de vaccination saisonnière et le respect des gestes barrières (port du masque en collectivité, aération des locaux, limitation des contacts) restent les meilleurs outils pour limiter l’impact des épidémies d’infections respiratoires.

La campagne de vaccination contre la grippe et la Covid est toujours en cours, jusqu’au 1er avril 2024.