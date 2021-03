5-mars : l’arrivée de l’Évangile célébrée via le petit écran

Derrière les caméras et les micros, ces fidèles de l’Église protestante maohi sont les techniciens du Seigneur. Une à deux fois par semaine, ils enregistrent des émissions pour alimenter les programmes de notre antenne, et surtout depuis un an, maintenir la foi dans les foyers. Une salle de réunion se transforme en studio. Le plateau est prêt pour tourner l’émission spéciale fête de l’Évangile, à retrouver sur Tahiti Nui Télévision, en TV et Web, ce vendredi 5 mars à 8 h 10.

La Covid-19 a perturbé l’organisation des cultes dans les paroisses de Papeete. Seul le 3e arrondissement de l’Église protestante maohi, celui de Moorea, rassemblera les fidèles pour célébrer l’arrivée de l’Évangile. Le grand rassemblement prévu à la pointe Vénus le 5 mars n’aura pas lieu.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« On va adapter le programme en fonction de ce qui se passera demain, mais l’essentiel du message à retenir c’est de renouveler encore la foi de chaque chrétien qui vit aujourd’hui cette foi inébranlable malgré la crise sanitaire que nous connaissons. Il ne faut surtout pas perdre le bon cap », indique Damas Teuira, le maire de Mahina.

L’audiovisuel, c’est la porte d’entrée pour de nombreux fidèles qui n’ont pas pu se rendre au temple. À peine le tournage terminé, il faut penser au montage. D’autres émissions sont prévues dans les îles également. Les paroissiens retournent petit à petit au culte, dans le respect du protocole sanitaire. Seuls deux temples de Papeete restent fermés.