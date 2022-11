5 entreprises ont relevé les Challenges pour un fenua durable 2022

La CCISM a lancé en 2018, en partenariat avec l’ADEME, la Direction de l’Environnement (DIREN) et le Syndicat Fenua Ma, le label Challenges pour un Fenua Durable. Un label devenu incontournable pour les entreprises qui souhaitent s’engager à intégrer des actions concrètes de développement durable au sein de leur fonctionnement quotidien et les valoriser, s’adresse à tous secteurs d’activité.

Le label propose aux entreprises accompagnées par les conseillers de la cellule Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) de la CCISM, de relever plusieurs défis environnementaux parmi une liste répartie en 7 thématiques : les déchets, l’eau, l’énergie, les produits et services de développement durable, le transport, mobilité et déplacement, le développement local et sociétal et enfin la sensibilisation au développement durable.

L’entreprise peut candidater à 3 niveaux de label : or, argent ou bronze.

En 2022, 5 entreprises, le siège de la Banque de Tahiti, le Manava Beach Resort & Spa Moorea, Sopadep et ses trois halls d’exposition : Hyundai – Mitsubishi – Isuzu, BMW – BMW Motorrad – Mini et Véhicules Industriels, ont relevé les 17 défis obligatoires, et plus de 15 challenges parmi les optionnels.

“Au cours de ces derniers mois, l’hôtel s’est concentré sur les enjeux de l’eau et de l’énergie. L’installation de réducteurs d’eau et de coupeurs de climatisations, lorsque les bungalows sont ouverts, va être faite dans les semaines à venir. Le tout, dans un contexte de sensibilisation en interne (via la création d’une équipe verte, des formations et actions concrètes…)” explique Léo Friang, Responsable RSE chez South Pacific Management (Manava Beach Resort & Spa Moorea).

Blue Star (Tahitian Move), Laiterie Sachet et Paruru Natura (Éco Fare), labellisées en 2019, ont, elles, renouvelé leur label niveau or.

Les entreprises qui souhaitent relever les défis du label Challenges pour un fenua durable en 2023, peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès de la CCISM, par téléphone 40 47 27 72 ou par email à [email protected].