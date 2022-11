4ème édition du Matete Fenua à Raiatea

Même si on est loin de la cohue des éditions précédentes, le Matete Fenua garde cependant son esprit : celui de la valorisation du secteur primaire

Les exposants, plus nombreux cette année, jouent le jeu : plantes aromatiques, fruits et légumes, miel ou encore le bétail, il y en a pour tous les goûts. Les agriculteurs y trouvent leur compte. “Pour ce salon, on a essayé de changer un peu, plutôt que de vendre des tas, on vend des paniers composés. Je trouve que ça marche bien” indique Tearena Rongomate, exposante.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le comité organisateur prône l’autonomie alimentaire pour tous, éduque à la culture bio et à l’utilisation des produits locaux dans les assiettes.

Cette année, des potagers éducatifs et solidaires financés par la DSFE à destination des familles nécessiteuses font leur entrée sur le site. “Ces projets que nous avons mis en place permettront vraiment d’aider les familles, de s’alimenter avec leurs propres ressources, et après, les vendre. Et on leur fournit un kit d’engrais de poissons” explique Thomas Moutame, président de la chambre d’agriculture et de pêche lagonaire (CAPL).

Des démonstrations de fabrication de compost bio ou en apiculture seront dispensées tout au long de la semaine. Le salon est ouvert jusqu’à dimanche midi.