450 militaires au défilé du 14 juillet

Plus de soldats et plus de réservistes au défilé du 14 juillet dès l’année prochaine. S’ils étaient 450 à participer au défilé militaire avecnue Pouvana’a a Oopa ce vendredi, ils devraient être deux fois plus nombreux en 2024.

Le contre-amiral Geoffroy D’Andigné, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, a annoncé des moyens humains et matériels supplémentaires pour les forces armées en Polynésie sur les 7 prochaines années. Des équipements qui figurent dans la nouvelle loi de programmation militaire adoptée hier par le parlement.

1500 milliards de budget militaire pour l’Asie Pacifique

Ce jeudi, le Sénat et l’Assemblée nationale ont donné le feu vert pour renforcer les forces armées en Outre-mer. La nouvelle loi dote les territoires ultra-marins d’un budget de 13 milliards d’euros, environ 1500 milliards de francs seront investis d’ici 2030. Les forces positionnées dans l’indopacifique profiteront en priorité de cet effort.

« On va avoir le renouvellement d’un certain nombre de moyens qui vont arriver : dès l’année prochaine, un patrouilleur, suivi d’un second l’année suivante. Nous allons voir arriver des nouveaux bateaux et des nouveaux avions » , détaille Geoffroy D’Andigné. À prévoir également, un « renforcement des hommes, des forces, que ce soit les forces terrestres, maritimes, ou aériennes, ainsi que des soutiens pour l’ensemble de ces troupes » .

Ce budget traduit la volonté de la France d’accroître son influence dans la région Pacifique et tenter de maintenir son rang parmi les puissances mondiales.

La légion d’honneur a été décernée à deux militaires : les Capitaines de frégate Le Hir et Soulard.