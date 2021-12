4,5 millions de Fcfp de bons solidaires remis à une centaine d’étudiants

Ces étudiants sont, pour la grande majorité, logés dans les Centres d’Hébergement pour Etudiants (CHE), situés à Outumaoro et Paraita, mis en place par l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH).

Au total, plus d’une centaine de demandes a été évaluée par la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité (DSFE) pour vérifier les affiliations de chaque étudiant. Ainsi, jeudi soir, 113 bons de commande pour des aides alimentaires, vestimentaire, des produits d’hygiène et d’entretien, d’une valeur de 39 500 Fcfp, ont été remis à chaque étudiant ; soit une enveloppe globale de 4 463 500 Fcfp.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

La Polynésie française compte plus de 4 500 étudiants. Aujourd’hui, c’est un peu plus de 420 étudiants, soit presque 10%, qui vivent en centre d’hébergement. Plusieurs d’entre eux sont non boursiers, et doivent assumer totalement leurs frais de scolarité, et de vie étudiante, avec le soutien familial et parental, lorsque cela est possible.

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a tenu à être présent, pour les encourager et les écouter, et a prononcé un discours.

La ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, la représentante à l’Assemblée, Moehara Tupana, la directrice de la DSFE, Valérie Hong-Kiou, le directeur de la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ), Teva Manutahi, et le conseiller technique de l’association Avenir Etudiant, Léonard Puputauki, ont ensuite procédé à la remise des bons aux étudiants.

Le Syndicat Avenir Etudiant, accompagné de la DPDJ, a soulevé les problèmes de précarité chez les étudiants, accentués par la crise sanitaire. Ainsi, conjointement avec le ministère de la Famille et la DSFE, le Pays a octroyé ces bons solidaires exceptionnels, en soutien à ces étudiants.

Dans son discours, le Président du Pays a rappelé la dimension interministérielle que représente la situation des étudiants. En effet, le sujet concerne à la fois l’Éducation, les Affaires sociales, et le Logement.

Les étudiants déjà partis en vacances devront se rapprocher de l’association des étudiants, ou de la DPDJ, pour récupérer leurs enveloppes.