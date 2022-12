45 familles de Tahiti et de Moorea reçoivent les clés de leur nouveau fare

En réponse au besoin d’accession à la propriété et de décohabitation des familles de la Polynésie française, et dans le but de contribuer à l’accessibilité à un logement digne, 41 familles des communes de Tahiti et 4 familles des communes de Moorea ont reçu les clés de leur nouveau logement.

Le remise des clés a été effectué par le Vice-président, ministre du Logement et président du Conseil d’administration de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), Jean-Christophe Bouissou, et le directeur général de l’OPH, Moana Blanchard, ce mercredi, dans les jardins du siège de l’OPH à Pirae.

Le montant global de la subvention publique qui leur a été accordée s’élève à 423 212 267 Fcfp.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

Pour bénéficier de leur Fare, les familles se sont préalablement acquittées d’une participation financière, calculée selon les revenus des ménages et le nombre de personnes à charge. Ce dispositif d’aide en habitat dispersé prévu par la délibération n° 99-217 du 2 décembre 1999.