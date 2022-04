40 parcelles de terre cédées à 10 familles de Rimatara

Pour cette opération historique de cession de terres et attendue de longue date par la population de Rimatara, le président Edouard Fritch, accompagné des ministres Tearii Alpha, en charge de l’Agriculture et du Domaine ; Heremoana Maamaatuaiahutapu, en charge de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines ; et René Temeharo, en charge des Grands travaux, se sont rendus ce lundi 11 avril à Rimatara. Accueillie par le maire, monsieur Artigas Hatitio, et son conseil municipal, la délégation gouvernementale a procédé à la signature des 10 actes officiels de cession foncière totalisant une superficie de près de 26 hectares.

Cette première initiative marque la concrétisation d’une volonté du gouvernement d’attribuer aux familles de Rimatara, 804 parcelles totalisant 442 hectares de terre à la fin du processus.

L’île de Rimatara a une superficie totale de 810 hectares. La cession organisée par le gouvernement porte donc sur 55% de la superficie de l’île de Rimatara. Rappelons que pour Rurutu, la cession portera à terme sur 1 400 hectares représentant 44% de la superficie totale de l’île.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Les opérations dites de titrement des terres de Rurutu et de Rimatara en vue de leur attributions aux familles de ces îles sont très attendues par les familles. Elles sécurisent et scellent la légitimité des familles de ces îles dans leur droit foncier.

En cédant les terres aux habitants de Rimatara, le gouvernement espère ainsi dynamiser les activités agricoles et artisanales de l’île. Le gouvernement espère également favoriser le retour des familles vers leur île d’origine grâce à cette accession à la propriété. En outre, cette cession des titres de propriété aux familles de Rimatara interdit aux familles bénéficiaires la vente des terres durant 30 ans, sauf si cette vente s’opère à l’intérieur de la famille. Cette disposition voulue par le gouvernement est bien comprise et acceptée par les familles car elle empêche la perte du patrimoine foncier et la spéculation qui accompagne souvent la vente des terres.

Cette mesure de protection des terres de Rimatara a également été appliquée aux cessions foncières faites à Rurutu.

La valeur des 26 hectares cédés aujourd’hui aux 10 familles de Rimatara est évaluée à 260 millions de Fcfp.